Скачать
Понеділок, 04.05.2020
Окупанти 11 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Окупанти 11 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Кількість жертв коронавірусу у Франції наблизилася до 25 тисяч
Кількість жертв коронавірусу у Франції наблизилася до 25 тисяч
Клуб українця очолив на першому сходинці найдорожчих футбольних команд світу
Клуб українця очолив на першому сходинці найдорожчих футбольних команд світу
Працівників птахофабрики під Харковом змушують працювати по 12 годин
Працівників птахофабрики під Харковом змушують працювати по 12 годин

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 247 тисяч

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 247 тисяч
09:06 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Світові новини:За добу до цього кількість у світі зросла на 5 тис. 054 людини.

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 за Києвом понеділка сягнула 247 тис. 475 осіб, збільшившись за добу на 3 тис. 646, повідомив американський Університет Джонса Гопкінса.

Загалом у світі, за даними університету, на 8:00 понеділка налічувалося 3 млн 507 тис. 053 інфікованих COVID-19, зростання за добу становило 78 тис. 631 випадок зараження. У неділю цей показник дорівнював 84 тис. 148.

Повністю вилікувалися понад 1 млн 125 тис. людей.

Більше ніж 100 тис. інфікованих зареєстровано в США - 1 млн 158 тис. 041 (67 тис. 682 померлих), Іспанії - 217 тис. 466 (25 тис. 264), Італії - 210 тис. 717 (28 тис. 884), Великій Британії - 187 тис. 842 (28 тис. 446), Франції - 168 тис. 925 (24 тис. 846), Німеччині - 165 тис. 664 (6 тис. 866), Туреччині - 126 тис. 045 (3 тис. 397).

В Бразилії закінчуються труни для померлих через пандемію

Загалом у світі COVID-19 зафіксовано майже у 200 країнах і районах світу.

Університет Джонса Гопкінса здійснює моніторинг ситуації з поширенням коронавірусу у світі на основі офіційних джерел відповідних країн, які постійно коригуються.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Инфекция, Хвороба, Світ, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розвідка США розповіла звідки вийшов Covid-19
02 В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів
03 Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому
04 Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
05 Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Нацполіції спростовують наявність додаткових сил Нацгвардії в Черкасах
У Нацполіції спростовують наявність додаткових сил Нацгвардії в Черкасах
Трамп заявив, що дізнався про загрозу коронавірусу лише наприкінці січня
Трамп заявив, що дізнався про загрозу коронавірусу лише наприкінці січня
У Чорнобильскій зоні ще гасять осередки пожеж
У Чорнобильскій зоні ще гасять осередки пожеж
Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким на цьому тижні пощастить з грошима
Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким на цьому тижні пощастить з грошима
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся