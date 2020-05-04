Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 247 тисяч

Світові новини:За добу до цього кількість у світі зросла на 5 тис. 054 людини.

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 за Києвом понеділка сягнула 247 тис. 475 осіб, збільшившись за добу на 3 тис. 646, повідомив американський Університет Джонса Гопкінса.

Загалом у світі, за даними університету, на 8:00 понеділка налічувалося 3 млн 507 тис. 053 інфікованих COVID-19, зростання за добу становило 78 тис. 631 випадок зараження. У неділю цей показник дорівнював 84 тис. 148.

Повністю вилікувалися понад 1 млн 125 тис. людей.

Більше ніж 100 тис. інфікованих зареєстровано в США - 1 млн 158 тис. 041 (67 тис. 682 померлих), Іспанії - 217 тис. 466 (25 тис. 264), Італії - 210 тис. 717 (28 тис. 884), Великій Британії - 187 тис. 842 (28 тис. 446), Франції - 168 тис. 925 (24 тис. 846), Німеччині - 165 тис. 664 (6 тис. 866), Туреччині - 126 тис. 045 (3 тис. 397).

Загалом у світі COVID-19 зафіксовано майже у 200 країнах і районах світу.

Університет Джонса Гопкінса здійснює моніторинг ситуації з поширенням коронавірусу у світі на основі офіційних джерел відповідних країн, які постійно коригуються.