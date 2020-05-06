Латвія, Литва та Естонія відкривають внутрішні кордони

Світові новини:Влада Латвії, Литви та Естонії домовилася з 15 травня відкрити внутрішні кордони.

«Сьогодні на відеоконференції з (прем'єрами Естонії і Литви - ред.) Юрі Ратасом і Саулюсом Сквернялісом ми домовилися про відкриття внутрішніх кордонів з 15 травня і про вільне пересування жителів країн Балтії», - про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Він уточнив, що особи, які приїхали в країни Балтії з інших держав, після відкриття внутрішніх кордонів будуть зобов'язані протягом 14 днів дотримуватися самоізоляції.

У трьох країнах Балтії в останні дні спостерігається дуже незначний приріст випадків інфікування COVID-19, наприклад, за вівторок - 11. Загалом в Естонії, Латвії й Литві на середу - 4 041 інфікований.

Кордони між цими країнами були закриті з середини березня.