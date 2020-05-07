В Індії масштабний витік газу: на вулицях лежать мертві діти

На півдні Індії стався масштабний витік газу на хімічному заводі, який призвів до загибелі щонайменше дев'яти людей, більше тисячі були доставлені до лікарень.
Про це повідомляє The Guardian.
Інцидент стався в штаті Андхра-Прадеш рано вранці в четвер, 7 травня. Велика кількість жертв пояснюється тим, що сім'ї в довколишніх селах спали.
Styrene Gas leak from #LGPolymers plant in #visakhapatnam#VizagGasLeak pic.twitter.com/uNYGiHgems— Noor (@imnoor91) May 7, 2020
Витік на хімзаводі LG Polymers сталася з двох 5000-тонних цистерн, які залишалися без нагляду через суворий карантин у зв'язку з коронавірусом з кінця березня.
Завод розташований на околиці Вісакапатнамі. У місті та його околицях проживає близько п'яти мільйонів осіб.
AP CM YS Jaganmohan Reddy meets patients affected by #VizagGasLeak at KG Hospital. #GasLeak #LGPolymersGasLeak pic.twitter.com/QfvshbcbwT— TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020
Кадри на індійських телеканалах показують, що люди, в тому числі жінки й діти, лежать на вулицях.
За словами координатора районних лікарень, щонайменше 1000 осіб були відправлені в різні лікарні.
Влада перевіряє будинки, щоб доставити людей до лікарень. Їм потрібна оксигенація і свіже повітря.