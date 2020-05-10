В Індії загинуло 15 осіб під колесами поїзда

Світові новини:На заході Індії потяг на смерть задавив 15 осіб, які заснули просто на рейках, ще п'ятеро дістали поранення.

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на представника Індійських залізниць.

«Потяг у в штаті Махараштра на південному заході Індії переїхав людей, які спали на рейках, загинули щонайменше 15 осіб, ще кілька постраждали, двоє з них перебувають у тяжкому стані», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, жертвами стали трудові мігранти із сусіднього штату Мадх'я-Прадеш. За даними поліції, залишившись без роботи, вони поверталися додому пішки і дорогою вирішили відпочити на рейках.

Таким чином близько 20 осіб заснули на залізничних коліях. 15 з них загинули під колесами потяга з порожніми цистернами для нафти. Ще двоє отримали серйозні травми, троє відбулися легкими тілесними ушкодженнями.

Постраждалих госпіталізували в урядову лікарню найближчого міста Аурангабад.