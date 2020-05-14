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Четвер, 14.05.2020
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У світі вже виявили понад 4,4 мільйона хворих на коронавірус

У світі вже виявили понад 4,4 мільйона хворих на коронавірус
07:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Станом на ранок 14 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 429 744 осіб, з них – 298 174 людини померли, 1 659 791 особа одужала.

Зазначається, що 45 921 особа або 2% хворих знаходяться у серйозному або критичному стані. Про це повідомляє Worldometer.

Коронавірусну хворобу зафіксували у 212 країнах та територіях.

У трійку лідерів за кількістю хворих входять США (1 430 348 осіб), Іспанія (271 095) та РФ (242 271). На четвертому місці – Велика Британія (229 705). Далі йдуть Італія (222 104), Бразилія (190 137), Франція (178 060), Німеччина (174,098), Туреччина (143 114), Іран (112 725) та Китай (82 929).

У США також зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 – 85 197. Ще 310 259 осіб там одужали. За минулу добу в США зареєстрували більше 21 тисячі нових випадків захворювання.

В Іспанії - понад 27 тисяч людей померли від коронавірусу та одужали більше 183 тисяч. За минулу добу в країні зафіксовано більше 1,5 тис. нових випадків хвороби.

У світі від коронавірусу загинули вже майже 300 тисяч осіб

В Італії – 31 106 смертей та 112 541 тих, хто поборов хворобу.

У Росії від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 2 212 людини. Хворих, що одужали – більше 48 тис. За добу там підтвердили 10 028 нових інфікувань.

У Великій Британії – 33 186 летальних випадків та 3 242 нових інфікувань за минулу добу.

У Бразилії спостерігається стрімке зростання хворих (190 137 осіб, з них – 12 535 за минулу добу і ранок) та померлих (13 240 осіб, з них – 836 за минулу добу і ранок).

У Китаї – за минулу добу та ранок зафіксовано 10 нових хворих на коронавірус. Кількість летальних випадків за добу не зросла і становить 4 633.

Станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За добу - 402 нових випадків.

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США, Пандемия, Світ, Коронавірус, Covid-19.
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