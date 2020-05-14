Прогноз вчених: де може початися наступна пандемія

Світові новини:Минулого року вирубка лісів в бразильській Амазонії збільшилася на 85 відсотків і склала понад 10 тисяч квадратних кілометрів.

Бразильський еколог Девід Лапола попередив про те, що наступна пандемія може початися з тропічних лісів Амазонки. Про це пише Yahoo.

Дослідники кажуть, що урбанізація диких районів сприяє виникненню зоонозних захворювань - хвороб, що передаються від тварин до людини. Таких, як коронавірус, який, на думку вчених, походить від кажанів.

Лапола, який вивчає вплив людської діяльності на майбутнє екосистеми тропічних лісів, каже, що в Амазонці відбуваються ті ж процеси.

"Амазонка - це величезний запас вірусів. Нам краще не випробовувати свою удачу", - сказав він.

Найбільший у світі тропічний ліс зникає з величезною швидкістю. Минулого року вирубка лісів в бразильській Амазонії збільшилася на 85 відсотків і склала понад 10 тисяч квадратних кілометрів - це площа, яка дорівнює розміру Лівану.

Як повідомляв УНІАН, Бразилія скорочує зусилля по боротьбі з екологічними злочинами на тлі спалаху COVID-19, попри побоювання експертів, що зниження рівня захисту може призвести до різкого збільшення вирубки лісів.