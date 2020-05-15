Скачать
П'ятниця, 15.05.2020
Країни G20 погодили підходи до торгівлі під час пандемії
Країни G20 погодили підходи до торгівлі під час пандемії
Пішов із життя один із засновників відомої рок-групи
Пішов із життя один із засновників відомої рок-групи
Пауза в тенісному сезоні триватиме до 31 липня
Пауза в тенісному сезоні триватиме до 31 липня
У Чехії з 25 травня будуть працювати ресторани, бари та басейни
У Чехії з 25 травня будуть працювати ресторани, бари та басейни

Країни G20 погодили підходи до торгівлі під час пандемії

Країни G20 погодили підходи до торгівлі під час пандемії
21:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Міністри торгівлі країн Великої двадцятки обговорили підходи до підтримання міжнародної економічної діяльності під час пандемії COVID-19.

Про це за підсумками віртуальної зустрічі заявили у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для підтримки підприємців та працівників, й закладення основ інклюзивного та стійкого економічного відновлення, вигідного усім, міністри G20 погодилися на низку коротко- й довгострокових заходів, покликаних сприяти товарообороту й збереженню глобальних ланцюжків постачання. Йдеться про підвищення прозорості; поліпшення повітряної, морської та наземної сполученості; а також посилення міжнародної інвестиційної та багатосторонньої торговельної систем”, - йдеться у поширеному релізі.

Зазначається, що під час зустрічі міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі наголосила на важливості заходів з підтримки торгівлі, а не обмежень на експорт. “Міністри також обговорили специфічні виклики, що постають перед найбільш уразливими людьми, у тому числі малими підприємцями”, - зауважили у канадському МЗС.

На Філіпінах вирує тайфун "Амбо"

Окрім цього, Енджі “наголосила на потребі якомога швидшого втілення державами колективних дій, визначених спільним планом G20, заради вигоди підприємців, працівників й усіх людей”.

Станом на ранок п’ятниці на території Канади було виявлено майже 74 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 5499 життів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

G20, Пандемия, Торгівля, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 В мережі з'явився постер спін-офу стрічки "Люди Ікс"
03 У найдавнішому в світі храмі знайшли прихований геометричний малюнок
04 Вагітна Кеті Перрі знялася повністю оголеною у новому кліпі (Відео)
05 Коронавірус у Бельгії: хворих вже понад 54 тисячі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Нью-Йорк стає епіцентром дитячого синдрому, пов'язаного з коронавірусом
Нью-Йорк стає епіцентром дитячого синдрому, пов'язаного з коронавірусом
Україна у квітні втричі скоротила імпорт електроенергії
Україна у квітні втричі скоротила імпорт електроенергії
У Таїланді розпочинають відкривати туристичні об'єкти
У Таїланді розпочинають відкривати туристичні об'єкти
Влад Яма заявив, що перехворів коронавірусом
Влад Яма заявив, що перехворів коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся