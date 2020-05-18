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У світі вже зафіксували понад 4,8 мільйона випадків коронавірусу

У світі вже зафіксували понад 4,8 мільйона випадків коронавірусу
08:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:На ранок 18 травня у світі загалом зафіксовано понад 4,8 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них більше 316 тисяч - летальні.

Про це свідчать дані Worldometer.

Станом на ранок понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі складає 4 805 186. При цьому число померлих із коронавірусом – 316 730. А кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 860 136.

У трійку лідерів за числом заражень входять США (1 527 664), Російська Федерація (281 752) та Іспанія (277 719).

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При цьому варто зазначити, що число нових випадків коронавірусу в Західній Європі зменшується.

В Україні станом на 17 травня виявлено 18 291 хворий, 514 пацієнтів померли, а 5116 – одужали.

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Пандемия, Хвороба, Світ, Коронавірус, Covid-19.
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