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Коронавірус: Канада й США залишають спільний кордон закритим

Коронавірус: Канада й США залишають спільний кордон закритим
02:28 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Канада і США залишать спільний кордон закритим ще на місяць

Через пандемію COVID-19 Сполучені Штати й Канада домовилися ще протягом місяця тримати спільний кордон закритим  для "неважливих" подорожей.

Про це на пресконференції в Оттаві повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Дозвольте підтвердити, що Канада й США знову погодилися продовжити на 30 днів чинні прикордонні заходи. Це - важливе рішення, що убезпечить людей в обох державах", - заявив канадський лідер.

Він пояснив, що рішення про можливе подальше продовження такого режиму розглядатиметься наприкінці червня: "Під час кризи ми часто ухвалюємо рішення щотижнево. Ситуація швидко змінюється, й ми постійно запроваджуємо нові корисні для канадців заходи, налаштовуючи баланс між убезпеченням людей та намаганням відновити звичну економічну активність".

Трюдо додав, що Канада "й надалі уважно стежитиме за подіями в інших регіонах світу, приймаючи рішення про наступні кроки".

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Як повідомлялося, чинні безпрецедентні обмеження на пересування між Канадою та США набули чинності 21 березня й відтоді двічі подовжувалися. "Неважливими" вважаються усі подорожі, метою яких є туризм і відпочинок. Водночас рух через кордон пального, харчових продуктів, медикаментів та інших товарів не припиняється. Не стосується заборона і медиків, які мешкають в одній країні, а працюють у другій.

За останніми даними, у Канаді виявлено понад 78 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 5857 життів. Водночас у США хворих уже більше за 1,55 млн, померли внаслідок коронавірусної інфекції - 91 тис. американців.

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США, Канада, Covid-19.
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