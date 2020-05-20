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Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила п’ять мільйонів

Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила п’ять мільйонів
13:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у світі вже становить 5 003 500 осіб, з них – 1 971 709 людей одужали, 325 223 – померли.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

Згідно з їхніми даними, у світі на COVID-19 вже захворіло 5 003 500 осіб, з яких – 1 971 709 людей одужали, 325 223 – померли. У серйозному або критичному стані перебувають 45,4 тис. людей або 2% від усіх хворих у світі. Коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (1 571 018 і +435 за сьогодні). Кількість померлих складає 93 542 особи, одужали – 361 227 людей.

На другому місці Росія – 308 705 хворих (майже 3 тис. смертей і 85,3 тис. одужали). На третьому місті опинилася Іспанія – 278 803 хворих (27,7 тис. смертей і 196 958 осіб, що одужали).

Коронавірус: Канада й США залишають спільний кордон закритим

Станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За добу - 354 нових випадків. Загалом в Україні одужало 5955 осіб, а кількість летальних випадків сягнула 564.

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Пандемия, Світ, Коронавірус, Covid-19.
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