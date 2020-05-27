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Перша в Центральній Америці: Коста-Ріка легалізувала одностатеві шлюби

Перша в Центральній Америці: Коста-Ріка легалізувала одностатеві шлюби
05:19 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Коста-Рика першою в Центральній Америці узаконила одностатеві шлюби

Відповідно до рішення верховного суду Коста-Рики, у країні легалізовано одностатеві шлюби.

Про це повідомляє The Tico Times.

"Коста-Ріка стала першою країною у Центральній Америці, що легалізувала одностатеві шлюби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за рішенням верховного суду втратила чинність норма цивільного кодексу, яка забороняла громадянам країни укладати одностатеві шлюби.

У серпні 2018 року верховний суд Коста-Рики визнав неконституційною заборону одностатевих шлюбів і дав парламенту 18 місяців для внесення необхідних змін до законодавства - після чого вона автоматично втратить чинність.

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Президент Коста-Рики Карлос Альварадо у своєму зверненні до нації вже привітав країну з легалізацією одностатевих шлюбів.

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ЛГБТ, Коста-Рика, Центральна Америка.
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