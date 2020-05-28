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Пандемія: парламент Канади взяв "канікули" до вересня

Пандемія: парламент Канади взяв "канікули" до вересня
03:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Світові новини:Через пандемію парламент Канади не засідатиме ще три місяці.

Регулярні засідання парламенту Канади не відновляться щонайменше до вересня – таке рішення підтримали більшість депутатів.

Рішення про скасування пленарних засідань підтримала владна Ліберальна партія, а також Зелена й Нова демократична партії, які перебувають в опозиції. Водночас дві інші опозиційні сили - Консервативна партія та Квебецький блок - голосували проти. На їхню думку, відсутність пленарних засідань позбавляє народних обранців можливості ставити уряду запитання та належним чином представляти інтереси виборців.

Замість пленарних засідань депутати у червні збиратимуться у форматі спеціального комітету, менша частина учасників якого засідатиме в Оттаві особисто, а решта - дистанційно за допомогою відеозв'язку. Після завершення сесії наприкінці червня комітет збереться ще щонайменше чотири рази протягом літа.

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Депутати також домовилися активніше працювати над розробкою процедури дистанційного голосування, відсутність якої нині стає на заваді повноцінній віддаленій роботі парламенту.

Як повідомлялось, канадський парламент пішов на карантин у березні. Відтоді він кілька разів збирався на позачергові сесії для ухвалення законодавчих змін, необхідних для підтримки населення в умовах коронакризи. Депутати також регулярно продовжують дискутувати у складі спеціального комітету, однак лише з питань, пов’язаних із протидією COVID-19.

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Все по темі:

Канада, Коронавірус, Covid-19.
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