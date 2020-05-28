Пандемія: парламент Канади взяв "канікули" до вересня

Світові новини:Через пандемію парламент Канади не засідатиме ще три місяці.

Регулярні засідання парламенту Канади не відновляться щонайменше до вересня – таке рішення підтримали більшість депутатів.

Рішення про скасування пленарних засідань підтримала владна Ліберальна партія, а також Зелена й Нова демократична партії, які перебувають в опозиції. Водночас дві інші опозиційні сили - Консервативна партія та Квебецький блок - голосували проти. На їхню думку, відсутність пленарних засідань позбавляє народних обранців можливості ставити уряду запитання та належним чином представляти інтереси виборців.

Замість пленарних засідань депутати у червні збиратимуться у форматі спеціального комітету, менша частина учасників якого засідатиме в Оттаві особисто, а решта - дистанційно за допомогою відеозв'язку. Після завершення сесії наприкінці червня комітет збереться ще щонайменше чотири рази протягом літа.

Депутати також домовилися активніше працювати над розробкою процедури дистанційного голосування, відсутність якої нині стає на заваді повноцінній віддаленій роботі парламенту.

Як повідомлялось, канадський парламент пішов на карантин у березні. Відтоді він кілька разів збирався на позачергові сесії для ухвалення законодавчих змін, необхідних для підтримки населення в умовах коронакризи. Депутати також регулярно продовжують дискутувати у складі спеціального комітету, однак лише з питань, пов’язаних із протидією COVID-19.