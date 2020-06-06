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Президент Бразилії: США вийшли з ВООЗ, і ми теж розглядаємо цей варіант

Президент Бразилії: США вийшли з ВООЗ, і ми теж розглядаємо цей варіант
05:28 Сьогодні Телеграф УНН

Світові новини:Бразилія погрозила покинути ВООЗ слідом за США.

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив про те, що країна має намір наслідувати приклад США і покинути Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

"Я попереджаю: Сполучені Штати вийшли з ВООЗ, і ми в майбутньому розглядаємо (цей варіант)", — сказав він.

Як зазначив президент, ВООЗ повинна почати працювати без ідеологічного підгрунтя, в іншому випадку Бразилія покине організацію.

"Нам не потрібно, щоб люди ззовні вказували, що нам тут робити в частині охорони здоров’я", — додав Болсонару.

Коронавірус нікуди не дівся: ВООЗ не рекомендує відмовлятися від масок

За останніми даними міністерства охорони здоров’я Бразилії, що підтверджені випадки захворювання в країні піднялися вище 600 тис., і 1437 смертей були зареєстровані протягом останніх 24 годин, що є третім рекордом добового приросту в країні підряд.

Раніше у ВООЗ повідомили, що Південна Америка, і в основному Бразилія, стала новим епіцентром COVID-19.

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Все по темі:

Бразилия, ВООЗ, Жаир Болсонару, Covid-19.
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