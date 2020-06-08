У Мексиці невідомі увірвалися до наркодиспансеру і розстріляли пацієнтів

Світові новини:У мексиканському наркодиспансері розстріляли десятьох осіб

Група невідомих відкрила вогонь у реабілітаційному центрі, де проходять лікування від наркотичної залежності, унаслідок чого загинули десять осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Десять осіб загинули в суботу внаслідок збройного нападу на реабілітаційний центр у місті Ірапуато штату Гуанахуато в центральній частині Мексики", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, група озброєних осіб вдерлася в міський наркодиспансер і відкрила вогонь по людях, які перебували всередині, після чого нападники втекли на автомобілі.

Дев'ять людей загинули на місці, ще один помер від отриманих поранень у лікарні. Поліція розпочала розслідування злочину.

Штат Гуанахуато є популярним курортом у Мексиці. Однак, указує Сіньхуа, останнми роками тут загострилася ситуація з безпекою.