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Нова Зеландія скасовує всі обмеження, пов'язані з коронавірусом

Нова Зеландія скасовує всі обмеження, пов'язані з коронавірусом
08:30 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Всі обмеження, за винятком закриття кордонів, покликані запобігти поширенню коронавірусу в Новій Зеландії, будуть скасовані у вівторок, заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Арден в понеділок.

Всі обмеження, за винятком закриття кордонів, покликані запобігти поширенню коронавірусу в Новій Зеландії, будуть скасовані у вівторок, заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Арден в понеділок.

Таке рішення уряд прийняв у зв'язку з тим, що інфекція в країні повністю викоренена.

Прем'єр сказала на прес-конференції, що країна перейде на перший з чотирьох рівнів національної тривоги з 00:00 години вівторка. За її словами, всі громадські і приватні заходи можуть відбуватися без обмежень, роздрібна торгівля та готельний сектор можуть працювати в звичайному режимі, повністю відновлюється робота громадського транспорту.

З початку пандемії COVID-19 в Новій Зеландії, за даними американського університету Джонса Гопкінса, було зареєстровано 1 тис. 504 випадки зараження коронавірусом і 22 випадки летального результату.

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Нова Зеландия, Джасинда Арден, Коронавірус, Прем'єр-міністр країни.
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