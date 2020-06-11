У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів

Світові новини:Про це повідомляє УНН з посиланням на dpa і DW.

Бойовики, приналежність яких наразі невідома, в результаті серії нападів на півночі і північному сході Нігерії вбили понад 100 людей.

Як повідомив один з членів місцевого підрозділу цивільної оборони Рабіу Іса, перший напад бойовики, які пересувалися на автомобілях і мотоциклах, здійснили ввечері у вівторок, 9 червня, на село на північному сході штату Борно. За його словами, нападники вбивали всіх, хто траплявся на їхньому шляху.

"Ми нарахували 69 тіл, але кількість загиблих може бути більшою, тому що деякі люди все ще вважаються зниклими безвісти",- сказав Іса.

За словами іншого свідка, місцевого жителя, нападники вкрали або вбили понад 2000 корів. Вони також крали їжу і руйнували будинки селян.

Ще одна серія нападів сталася на села на півночі Нігерії, де нападники також забрали велику кількість корів. Місцеві ЗМІ повідомили, що в результаті нападу загинули близько 50 осіб. Поки незрозуміло, хто стоїть за цими нападами.

На сьогодні найактивніше в районах центральної та північної Нігерії діють бойовики ісламістського терористичного угруповання "Боко Харам". З 2009 року від рук ісламістських фундаменталістів загинули десятки тисяч людей. Приблизно 2,5 мільйона людей покинули свої будинки.

Нагадаємо, у Нігерії при вибуху на нафтопроводі загинули 15 людей.