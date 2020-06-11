В Африці прискорюється поширення COVID-19

Хвороба COVID-19 стала швидше поширюватися в країнах Африки. Про це інформує The Globe And Mail.

"Пандемія коронавірусу прискорюється в Африці, поширюючись у глибинку зі столиць, куди вона була завезена іноземними мандрівниками", - повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

У десяти найбільш постраждалих від пандемії країнах Африки наразі зафіксовано 207 600 випадків захворювання та 5 000 летальних випадків, повідомив регіональний директор ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті.

Південно-Африканська Республіка, яка минулого місяця почала поетапне полегшення карантину, є найбільш постраждалою країною континенту, там зафіксували чверть усіх випадків COVID-19 в Африці.

Основним викликом для медицини на континенті залишається доступність тестових наборів, зазначив Moeті.

"Доти, поки ми не отримаємо доступ до ефективної вакцини, я боюся, що нам, напевно, доведеться жити зі стабільним зростанням випадків захворювань у регіоні", - зазначив чиновник.

Згідно з даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 7 491 508 , з них 419 607 летальних, одужало 3 803 284 людини.