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Єгипет до осені скасує туристичні візи та надасть знижки на вхід до всіх музеїв

Єгипет до осені скасує туристичні візи та надасть знижки на вхід до всіх музеїв
07:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Оновлено: 07:18 Сьогодні
Уряд Єгипту запровадить ряд фінансових заохочень для іноземних туристів на тлі значного зменшення кількості відвідувачів, пов’язаного із пандемією COVID-19.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву міністерства туризму та старожитностей Єгипту.

“Серед найважливіших ініціатив — скасування потреби у туристичних візах для відвідувачів туристичних губернаторств до 31 жовтня”,  - йдеться у документі.

Окрім цього уряд надаватиме “знижку у 20% на вхідні квитки до усіх музеїв та археологічних об’єктів”, що діятиме упродовж 15 днів з часу прибуття до країни.

“Міністерство цивільної авіації також запропонувало іноземним авіакомпаніям 50% знижку на збори приземлення та паркування, а також 20% знижку на наземні послуги для прямих рейсів до аеропортів у туристичних провінціях до 31 жовтня”, - стверджує Xinhua.

Нагадаємо: раніше Єгипет оголосив про намір частково відновити з 1 липня міжнародне авіасполучення до курортних міст. Крім того, в межах послаблення карантинних заходів влада оголосила про скорочення на годину комендантської години – з 14 червня вона діятиме з 20:00 до 4:00.

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Все по темі:

Пандемия, Єгипет, Туристи, Коронавірус, Заохочення.

Автор:

Телеграф
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