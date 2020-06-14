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У Нігерії бойовики вбили щонайменше 20 солдатів та 40 цивільних

У Нігерії бойовики вбили щонайменше 20 солдатів та 40 цивільних
07:39 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com
У суботу в північно-східному штаті Борно ісламські бойовики вбили не менше 20 солдатів і понад 40 цивільних осіб і поранили сотні людей в результаті подвійного нападу. Про це для агенції Reuters повідомили жителі та бійця громадянської оперативної групи.

Напади в районах місцевих органів влади Монгун і Нганзай відбулися всього через кілька днів після того, як бойовики вбили, принаймні, 69 чоловік в ході рейду на село в ще одному районі - Губіо, пише агенція.

Два гуманітарних працівника і три жителя повідомили Reuters, що бойовики, озброєні важкою зброєю, включаючи ракетні установки, прибутку в Монгун, центр міжнародних неурядових організацій, приблизно об 11 годині ранку за місцевим часом. Вони захопили урядові сили, зазнавши деякі втрати, але убивши, щонайменше, 20 солдатів і перебували в районі протягом трьох годин.

Джерела повідомили, що під перехресним вогнем були поранені сотні цивільних осіб, що призвело до перевантаження місцевої лікарні і змусило деяких з поранених лежати на вулиці в очікуванні допомоги.

За словами джерел, бойовики також підпалили місцеву поліцейську дільницю і спалили гуманітарний центр Організації Об'єднаних Націй в цьому районі, хоча прес-секретар ООН сказав, що об'єкту було завдано лише незначного збитку. Бойовики роздавали жителям листи на місцевій мові хауса, попереджаючи їх не працювати з військовими, білими християнами-західниками або іншими "невіруючими".

Бойовики також увійшли в Нганзай приблизно в цей же час в суботу, за словами двох жителів і одного бійця Громадянської об'єднаної оперативно-тактичної групи (CJTF). Вони прибули на мотоциклах і пікапах і вбили понад 40 жителів, повідомили джерела.

У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів

Прес-секретар збройних сил не відповів на заклики прокоментувати нападу. Офіційні представники ООН не змогли оперативно зв'язатися з ними для отримання коментарів.

На сьогодні найактивніше в районах центральної та північної Нігерії діють бойовики ісламістського терористичного угруповання "Боко Харам". З 2009 року від рук ісламістських фундаменталістів загинули десятки тисяч людей. Приблизно 2,5 мільйона людей покинули свої будинки.

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Все по темі:

Нигерия, Африка, Боко Харам, Бойовики, Нігерійці.

Автор:

Телеграф
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