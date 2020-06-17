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КНДР повертає війська в демілітаризовану зону

КНДР повертає війська в демілітаризовану зону
08:58 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Про це УНН повідомляє DW.

Військові підрозділи КНДР знову збираються зайняти позиції біля міста Кесон та гір Кімгансан біля кордону з Південною Кореєю. У Сеулі заявили, що не потерплять "нерозумних слів і дій Півночі".

"Пхеньян поверне свої військові підрозділи в район міста Кесон і гір Кімгансан поблизу кордону з Південною Кореєю. КНДР відновить “всі види регулярних військових навчань” в прикордонній області", - йдеться в повідомленні з посиланням на заяву Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

Повідомляється, що у демілітаризовану зону будуть також повернуті пости з охорони кордону. Війська Північної Кореї були виведені з цього району після укладеної у 2018 році міжкорейської угоди про зниження напруженості на Корейському півострові.

У той же день в адміністрації президента Південної Кореї Мун Чже Іна заявили, що не мають наміру терпіти “нерозумних слів і дій Півночі”, засудивши Кім Йо Чжон — сестру глави КНДР Кім Чен Ина — за “грубу і безглузду” критику президента Південної Кореї, додали у виданні.

Також у Міноборони Південної Кореї вважають, що угода 2018 року слід зберегти, але обіцяють “сильні відповідні заходи” у випадку воєнних провокацій з боку КНДР.

Перед цим було оприлюднено заяву Кім Йо Чжон, в якій вона відкинула пропозицію президента Мун Чже Іна направити до Північної Кореї спецпосланців для переговорів про деескалацію, назвавши цю пропозицію "нетактовною і зловісною".

Північна Корея пригрозила Сеулу початком війни

Нагадаємо, КНДР підірвала на кордоні із Південною Кореєю офіс зв’язку та попередила, що може ввести у демілітаризовану зону своїх військових.

Раніше повідомлялось, що КНДР збирається відключити телефонний зв’язок та інші комунікації з Південною Кореєю.

Нагадаємо, на початку травня на демаркаційній лінії, що розділяє Південну і Північну Корею, сталася перестрілка, повідомив генштаб збройних сил Південної Кореї. 

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Все по темі:

КНДР, Війська, Демілітаризована зона.

Автор:

Телеграф
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