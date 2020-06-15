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Північна Корея пригрозила Сеулу початком війни

Північна Корея пригрозила Сеулу початком війни
09:29 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
"Безжальні відповідні дії будуть продовжуватися", - завили в КНДР.

КНДР пригрозила Південній Кореї війною через пропагандистські листівки проти Пхеньяну.

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

"Безжальні відповідні дії будуть продовжуватися. Наша непереможна потужна революційна армія помститься за наш народ, який став зліше, ніж коли-небудь", - цитує агентство повідомлення північнокорейської газети Rodong Sinmun.

В останні тижні Північна Корея майже щодня критикувала Південну Корею, засуджуючи відправлення листівок до комуністичної держави як ворожий акт, який порушує низку мирних угод.

КНДР оголосила про припинення контактів з Південною Кореєю

Нагадаємо, Північна Корея заявила 8 червня, що розриває всі міжкорейські "гарячі лінії" з Південною Кореєю. Влада КНДР вважає, що Південна Корея довела їх відношення до "крайньої точки", а переговори між країнами викликають "лише розчарування".

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Все по темі:

КНДР, Сеул, Війна, Південня Корея, Розірвали стосунки.

Автор:

Телеграф
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