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У Канаді кількість хворих COVID-19 зросла до 100 тис. людей

У Канаді кількість хворих COVID-19 зросла до 100 тис. людей
20:06 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина
Кількість заражених коронавірусом на території Канади зросла до 99,5 тис. осіб, понад 8,2 тис. померли з початку пандемії, повідомило Міністерство охорони здоров'я країни.

Кількість заражених коронавірусом на території Канади зросла до 99,5 тис. осіб, понад 8,2 тис. померли з початку пандемії, повідомило Міністерство охорони здоров'я країни.

Тим часом в останні кілька днів приріст інфікованих, а також кількість померлих значно сповільнилися.

У франкомовній провінції Квебек, найбільше постраждалій від коронавірусу, зафіксовано понад 54,2 тис. випадків зараження, в сусідній провінції Онтаріо, де розташована столиця країни Оттава - понад 33,5 тис. У розташованих на заході Канади провінціях Альберта - понад 7,5 тис., в Британській Колумбії - майже 2,8 тис.

До того ж у провінції Квебек і Онтаріо зафіксовано найбільшу кількість смертей в країні - понад 5,3 тис. і більше 2,5 тис. відповідно. Найбільший приріст смертності від коронавірусу спостерігається в Квебеку.

У північних регіонах Канади - в Північно-Західних територіях, Нунавут, прикордонній з Аляскою території Юкон, а також в атлантичної провінції Острів принца Едварда не виявлено жодного летального результату з початку пандемії.

Над Оттавою зіткнулися два літаки: обійшлося без жертв

Значне зростання захворюваності коронавірусом в Канаді, населення якої становить 37,6 млн осіб, почалося з квітня.

Станом на 22 березня, в країні було виявлено всього понад 1,4 тис. інфікованих COVID-19.

Нині тестування на коронавірус пройшли понад 2,2 млн канадців, з яких у більш 2,1 млн був негативний результат. Одужали від захворювання 61,4 тис. осіб.

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Канада, Онтарио, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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