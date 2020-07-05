Скачать
Неділя, 05.07.2020
Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу та нагородив військових
Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу та нагородив військових
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
Українські футболісти і тренери отримали довічну дискваліфікацію у Вірменії за договірні матчі
Українські футболісти і тренери отримали довічну дискваліфікацію у Вірменії за договірні матчі
TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак
TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак

У Бразилії тисячі людей протестують через ігнорування президентом пандемії

У Бразилії тисячі людей протестують через ігнорування президентом пандемії
19:30 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Тисячі людей вийшли на протести проти дій президента Бразилії Жаїра Болсонару, який ігнорує пандемію коронавірусу. Про це інформує Aljazeera.

"Тисячі людей кинули виклик пандемії коронавірусу в Бразилії, щоб протестувати проти дій президента Жаїра Болсонару на тлі зростаючого обурення через реакцію влади на пандемію", - йдеться у повідомленні.

Пандемія коронавірусу швидко поширюється в Бразилії, яка наразі на другому місці за кількістю випадків коронавірусу - 691 758 - та третьому місці за кількістю померлих внаслідок COVID-19 - 36 455, згідно з даними університету Джона Гопкінса.

Зазначається, що у суботу бразильський уряд призупинив публікацію загальної кількості смертей та інфікованих коронавірусною хворобою. Такий крок критики назвали спробою приховати справжній масштаб епідемії у найбільшій країні Латинської Америки.

Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 11 416 898 випадків зараження коронавірусом, з них 534 273 летальні, одужало 6 465 297 осіб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бразилия, Протести, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стильні образи plus size на кожен день
02 Живи із гумором: добірка найсмішніших анекдотів для ранкового настрою
03 The Weeknd і Doja Cat представили кліп на трек "In your eyes" (Відео)
04 В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)
05 TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Німеччині мотоциклісти протестують проти заборони їзди по неділях і на свята
У Німеччині мотоциклісти протестують проти заборони їзди по неділях і на свята
У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку
У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку
В Україні можливе підвищення рівнів води у річках через опади
В Україні можливе підвищення рівнів води у річках через опади
ВООЗ другий день поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі
ВООЗ другий день поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся