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Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"

Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
15:03 Сьогодні Телеграф УНН president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв допомогти з вирішенням проблем ветеранів Одещини. Про це він заявив під час робочої поїздки до регіону, передає пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

"Ми сьогодні вітали моряків (з Днем ВМС – ред.), але я вітаю і наших атовців, "афганців", усіх ветеранів, які в будь-який час захищали нашу країну, захищають і будуть захищати", – розпочав спілкування Президент.

Зеленський зазначив, що увічнення пам’яті героїв дуже важливе. Глава держави закликав місцеву владу Одеси долучитися до розв'язання проблеми встановлення в Одесі меоріалу ветеранам російсько-української війни.

Також голова Одеської обласної спілки ветеранів інвалідів Афганістану Афанасій Радукан порушив питання пільг на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій, доступу до лікування та реабілітації.

"Ви виконували свій обов'язок, захищали державу. Ви зараз просите. Я почуваюся приниженим. Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули, тому треба спілкуватися. Треба говорити в обличчя. Важливо почути й вирішувати проблеми. Потрібен результат", – сказав Володимир Зеленський.

Ветерани закликали створити в Одеській області центр психологічної реабілітації для колишніх бійців.

Глава держави зазначив, що до розв'язання нагальних проблем ветеранів необхідно залучати консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України.

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"Зараз є рада. Мені здається, що це правильний інструмент, щоб усі питання доводити до кінця. Раніше в регіонах мені ставили важливі питання, не пов’язані з повноваженнями Президента. А потім багато речей у бюрократичній системі забувалося. Ми створили цю раду, все виписуємо, прив’язуємо до термінів, до менеджменту, який за цим стоїть", – зазначив Володимир Зеленський.

Також Президент поставив завдання депутатам, обраним від Одеси, та голові ОДА зайнятися вказаними проблемами й продемонструвати їхнє результативне вирішення. І в жодному разі не ігнорувати людей.

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Все по темі:

Президент, Зеленский, Ветерани.

Автор:

Телеграф
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