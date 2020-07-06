В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Едуард"

Тропічний шторм, який отримав ім’я "Едуард", що сформувався в північній частині Атлантики, рухається в північно-східному напрямку.

Про це повідомляє Національний центр США зі стеження за ураганами (NHC)

"За даними синоптиків, максимальна швидкість вітру досягала 64,4 кілометра за годину. Швидкість руху шторму становить 56,3 кілометра за годину. Шторм «Едуард» у понеділок і вівторок буде все далі віддалятися від узбережжя США і Канади", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що будь-якому тропічному шторму присвоюється ім’я, коли швидкість вітру сягає 62 кілометрів на годину.

А ураганом шторм стає, коли швидкість вітру перевищує 119 кілометрів на годину.