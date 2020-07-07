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Бубонна чума: чи загрожує світу нова пандемія

Бубонна чума: чи загрожує світу нова пандемія
Оновлено 08:46 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Влада Китаю повідомила про випадок захворювання бубонною чумою в автономному окрузі Внутрішня Монголія на північному заході країни. Передає BBC Російська служба.

Пацієнт - місцевий пастух, ім'я якого не повідомляється, - 4 липня був госпіталізований в клініку в місті Баян-Нур і знаходиться в стабільному стані. Яким чином він заразився, невідомо.

Влада до кінця поточного року ввела в автономному окрузі режим безпеки 3-го ступеня, що визначається забороною на поїдання м'яса тварин, що потенційно є рознощиками чуми, і закликом до населення негайно повідомляти про всі підозрілі випадки.

У сусідній Монголії з минулого тижня виявлено щонайменше три випадки з підозрою на бубонну чуму.

Що таке бубонна чума?

Хвороба викликається бактерією Yersinia pestis, що живе в організмах гризунів і на блохах, що живуть на них. Від людини до людини передається в основному повітряно-крапельним шляхом.

Назва походить від бубонів - хворобливих темно-червоних вздутих лімфовузлів під пахвами і в паху.

Крім бубонної чуми, існує легенева чума, що є більш заразною і відповідно, небезпечною.

До появи антибіотиків чума практично неминуче вела до швидкої смерті, але в наші дні успішно лікується антибіотиками, якщо її не запустити. Ключове значення мають рання діагностика за допомогою аналізів крові і тканин.

В середні віки епідемії чума траплялась кожні кілька десятиліть. Також було кілька пандемій: юстиніянова чума в VI столітті і "Чорна смерть" в XIV столітті, від яких тільки в Європі померли, за оцінними даними, за 25 мільйонів чоловік. У Росії в XIV-XVIII століттях відбулися чотири великі епідемії чуми з десятками тисяч жертв кожна.

У 2010-2015 роках в світі було зафіксовано 3248 випадків чуми, з яких 584 закінчилися летальним результатом.

Останній випадок смерті від чуми в Китаї мав місце в липні 2014 року в західній провінції Ганьсу. Остання за часом значна спалах в світі сталася в листопаді 2017 року на Мадагаскарі, де захворіли 2348 і померли 202 людини.

Як розвивається бубонна чума

Симптоми зазвичай проявляються на другий-шостий день після зараження.

Крім бубонів, що досягають величини курячого яйця, вони включають в себе високу температуру, озноб, головний і м'язовий біль, загальну слабкість.

Чума вражає легені, викликаючи кашель, біль у грудях і утруднене дихання. Бактерії проникають в кровоносну систему, що веде до сепсису і відмови важливих органів.

Як заражаються чумою

Основними джерелами інфекції є блошині укуси, фізичний контакт з тваринами-носіями, зокрема, щурами, мишами і ховрашками, і подих заражених людей або тварин.

Собаки і кішки заражаються чумою через бліх або з'ївши мертвого гризуна.

У Китаї чергова епідемія - бубонна чума

Під час зіткнення з кров'ю інфікованої тварини людина здатна заразитися через подряпини на шкірі.

Тіло людини, який помер від чуми, може бути джерелом зараження живих, особливо під час підготовки покійного до поховання.

Чи загрожує нам нова пандемія?

Вогнища чуми все ще існують в деяких частинах світу. В останні роки спалаху мали місце в Демократичній Республіці Конго і на Мадагаскарі. Але їх вдалося швидко зупинити.

"Добре, що в даному випадку хворобу вдалось виявити на ранній стадії, ізолювати пацієнта, почати лікування і запобігти поширенню", - говорить доктор Метью Драйден, консультант-мікробіолог з Університету Саутгемптона.

"Бубонна чума, на відміну від Covid-19, викликається не вірусом, а бактерією, і ефективно лікується антибіотиками. Не дивлячись на тривожну зовнішню схожість - нова інфекційна загроза настає зі Сходу! - є всі підстави вважати, що це ізольований випадок, з яким незабаром буде покінчено ", - вважає експерт.

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Все по темі:

Китай, Эпидемия, Монголия, Хвороба, Бубонна чума.

Автор:

Телеграф
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