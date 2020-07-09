ВООЗ проведе розслідування своїх дій під час пандемії – через критику світу

Всесвітня організація охорони здоров'я створила комісію для розслідування дій організації під час спалаху COVID-19. Про це повідомляється на сайті організації.

«Генеральний директор ВООЗ сьогодні оголосив про створення Незалежної групи для оцінки реакції світу на дії організації під час пандемії COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Співголовами Групи будуть колишній прем'єр-міністр Нової Зеландії Хелен Кларк і колишній президент Ліберії Еллен Джонсон Серліф.

«Прем'єр-міністр Кларк і президент Серліф були обрані в процесі широких консультацій з державами-членами та світовими експертами. Я не можу уявити собі двох найбільш сильних і незалежних лідерів, які б допомогли нам пройти через цей важливий процес», - сказав глава ВООЗ.

Працюючи незалежно, вони обиратимуть інших членів Групи, а також членів незалежного секретаріату для надання підтримки.

Глава ВООЗ запропонував скликати у вересні спеціальну сесію Виконавчого комітету для обговорення результатів роботи Групи. Також очікується, що в листопаді Група представить проміжну доповідь про відновлення роботи Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Как повідомлялося, адміністрація на чолі з президентом Дональдом Трампом офіційно оповістила ООН про намір Сполучених Штатів вийти зі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У квітні Дональд Трамп звинуватив ВООЗ у підігруванні Китаю, приховуванні справжніх даних про коронавірус та хибному інформуванні інших країн про небезпеку. Він оголосив, що Сполучені Штати припиняють фінансувати організацію, допоки там не розберуться зі своїми "катастрофічними" помилками. При цьому Трамп заявив, що ВООЗ "не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність за це".

За даними Worldometer, на вечір 9 липня у світі зареєстровано 12 257 497 випадків захворювання на COVID-19, з них 554 099 летальних, одужало 7 127 259 осіб.