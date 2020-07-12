Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 564 тисяч

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі досягла, станом на 8:00 неділі за Києвом, 564 тис.506 осіб, збільшившись за добу на 4 тис. 297, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

На 8:00 суботи цей показник становив 5 тис.

Загалом у світі з початку пандемії, за даними університету, на 8:00 неділі, налічувалося 12 млн 684 тис. 409 інфікованих Covid-19, зростання за минулу добу становило 238 тис. 072 проти 177 тис. 819 добою раніше. Вилікувалися майже 7 млн осіб.

Понад 1 млн тих, хто заразився з початку пандемії, за інформацією університету, зареєстровано у США та Бразилії.

У Сполучених Штатах, станом на 8:00 неділі, виявлено 3 млн 245 тис.925 хворих (зростання за добу 61 тис. 351), померли 134 тис. 777 людини (зростання за добу - 685), вилікувалися 995 тисяч.

У Бразилії кількість інфікованих досягла 1 млн 839 тис. 850 (зростання за добу 39 тис. 023), померли 71 тис. 469 (зростання за добу 1 тис. 071), вилікувалися понад 1,27 млн.

На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія, де за минулу добу кількість хворих зросла з 820 тис. 916 до 849 тис.522 при 22 тис. 673 летальних наслідках і 534 тис. видужали.

За кількістю померлих на третьому місці стоїть Велика Британія, де з початку пандемії жертвами коронавірусу стали 44 тис.883 осіб, заразилися 290 тис. 504 людини.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, рівень смертності на 1 млн жителів планети становив 72,8. У США на 1 млн населення померли 415 осіб, Бразилії - 336, Індії - 16, Великій Британії - 660.