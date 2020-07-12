Скачать
Неділя, 12.07.2020
Зеленський на Фейсбуці оприлюднив відео своїх поїздок Україною
Зеленський на Фейсбуці оприлюднив відео своїх поїздок Україною
Вогнеборці гасять пожежу в центрі Одеси
Вогнеборці гасять пожежу в центрі Одеси
UFC 249: кому дістались бонуси за кращий бій (Відео поєдинку)
UFC 249: кому дістались бонуси за кращий бій (Відео поєдинку)
У співачки MARUV вийшов новий порно-хіт
У співачки MARUV вийшов новий порно-хіт

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 564 тисяч

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 564 тисяч
14:33 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі досягла, станом на 8:00 неділі за Києвом, 564 тис.506 осіб, збільшившись за добу на 4 тис. 297, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

На 8:00 суботи цей показник становив 5 тис.

Загалом у світі з початку пандемії, за даними університету, на 8:00 неділі, налічувалося 12 млн 684 тис. 409 інфікованих Covid-19, зростання за минулу добу становило 238 тис. 072 проти 177 тис. 819 добою раніше. Вилікувалися майже 7 млн осіб.

Понад 1 млн тих, хто заразився з початку пандемії, за інформацією університету, зареєстровано у США та Бразилії.

У Сполучених Штатах, станом на 8:00 неділі, виявлено 3 млн 245 тис.925 хворих (зростання за добу 61 тис. 351), померли 134 тис. 777 людини (зростання за добу - 685), вилікувалися 995 тисяч.

У Бразилії кількість інфікованих досягла 1 млн 839 тис. 850 (зростання за добу 39 тис. 023), померли 71 тис. 469 (зростання за добу 1 тис. 071), вилікувалися понад 1,27 млн.

Які регіони не готові до послаблення карантину: відповідь МОЗ

На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія, де за минулу добу кількість хворих зросла з 820 тис. 916 до 849 тис.522 при 22 тис. 673 летальних наслідках і 534 тис. видужали.

За кількістю померлих на третьому місці стоїть Велика Британія, де з початку пандемії жертвами коронавірусу стали 44 тис.883 осіб, заразилися 290 тис. 504 людини.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, рівень смертності на 1 млн жителів планети становив 72,8. У США на 1 млн населення померли 415 осіб, Бразилії - 336, Індії - 16, Великій Британії - 660.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Дани, Світ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День Петра і Павла: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
02 Юлія Мендель про вагітність від Зеленського: Кожен фейк має своє ім'я
03 Вдало розлучилася: екс-дружина Безоса стала найбагатшою жінкою США
04 SpaceX знову перенесла запуск супутників Starlink
05 12 липня - свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На кордоні з Румунією вдруге затримали нелегала
На кордоні з Румунією вдруге затримали нелегала
Росію можуть покарати кіберсанкціями через атаку хакерів на Бундестаг
Росію можуть покарати кіберсанкціями через атаку хакерів на Бундестаг
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 564 тисяч
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 564 тисяч
На Херсонщині ліквідують 18 природних пожеж
На Херсонщині ліквідують 18 природних пожеж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся