Які регіони не готові до послаблення карантину: відповідь МОЗ

В Україні 7 регіонів не відповідають цільовим показникам, необхідних для переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень. Також неготовими вважаються АР Крим та Севастопіль через відсутність інформації. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Київ вже сьомий день поспіль не входить до цього списку, відмічають у МОЗ.

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження:

Вінницька область (динаміка 22,40%),

Волинська область (виявлення 19,41%),

Донецька область (охоплення тестуванням 20,58),

Закарпатська область (завантаженість ліжок 59,64%, виявлення 15,28%),

Рівненська область (виявлення 12,79%),

Тернопільська область (динамка 14,63%)

Чернігівська область (охоплення тестуванням 18,77).

Окрім того, вважаються не готовими до пом’якшення карантинних обмежень тимчасово окуповані АР Крим та місто Севастополь — через відсутність даних.