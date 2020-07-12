Скачать
Неділя, 12.07.2020
Зеленський на Фейсбуці оприлюднив відео своїх поїздок Україною
Зеленський на Фейсбуці оприлюднив відео своїх поїздок Україною
Літні канікули скасовуються: Рада буде збиратися на позачергові засідання
Рада буде збиратися на позачергові засідання
UFC 249: кому дістались бонуси за кращий бій (Відео поєдинку)
UFC 249: кому дістались бонуси за кращий бій (Відео поєдинку)
Всесвітній День фотографа: Instagram-акаунти, які викликають захват
Всесвітній День фотографа: Instagram-акаунти, які викликають захват

Які регіони не готові до послаблення карантину: відповідь МОЗ

Які регіони не готові до послаблення карантину: відповідь МОЗ
12:49 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
В Україні 7 регіонів не відповідають цільовим показникам, необхідних для переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень. Також неготовими вважаються АР Крим та Севастопіль через відсутність інформації. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Київ вже сьомий день поспіль не входить до цього списку, відмічають у МОЗ.

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження:

  • Вінницька область (динаміка 22,40%),

  • Волинська область (виявлення 19,41%),

  • Донецька область (охоплення тестуванням 20,58),

  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 59,64%, виявлення 15,28%),

  • Рівненська область (виявлення 12,79%),

  • Тернопільська область (динамка 14,63%)

  • Чернігівська область (охоплення тестуванням 18,77).

В Україні дещо знизився добовий приріст COVID-19

Окрім того, вважаються не готовими до пом’якшення карантинних обмежень тимчасово окуповані АР Крим та місто Севастополь — через відсутність даних.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Карантин, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День Петра і Павла: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
02 SpaceX знову перенесла запуск супутників Starlink
03 Ердоган: Думка інших країн не вплине на рішення Туреччини про зміну статусу Айя-Софії
04 Юлія Мендель про вагітність від Зеленського: Кожен фейк має своє ім'я
05 Вдало розлучилася: екс-дружина Безоса стала найбагатшою жінкою США
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На кордоні з Румунією вдруге затримали нелегала
На кордоні з Румунією вдруге затримали нелегала
Росію можуть покарати кіберсанкціями через атаку хакерів на Бундестаг
Росію можуть покарати кіберсанкціями через атаку хакерів на Бундестаг
Під Києвом закрили клуб за порушення карантину
Під Києвом закрили клуб за порушення карантину
Як правильно виходити з Петрового посту
Як правильно виходити з Петрового посту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся