Влада Судану заборонила жіноче обрізання і покарання батогом

У Судані через майже 30 років після приходу ісламістів до влади, провели масштабні реформи: заборонили жіноче обрізання і дозволили вживати алкоголь іноземцям.

У Судані на законодавчому рівні заборонили жіноче обрізання та публічні покарання батогами.

Крім того, у Судані близько 3% населення не сповідують іслам, їм тепер також можна буде продавати і вживати алкоголь, повідомило видання BBC.

Також за новими законами, жінкам більше не потрібен дозвіл родича-чоловіка, щоб поїхати за кордон з дітьми.

Реформи проведені після того, як від влади був відсторонений тепер уже колишній президент Омар аль-Башир, пізніше він був поміщений у в'язницю.

Рік тому в Судані почаличя масштабні акції протесту проти президента. В результаті суданські військові усунули аль-Башира від влади. У серпні цього року військові та опозиція підписали угоду про перехідний період. Главою перехідного уряду став Абдулла Хамдок, який буде керувати ним протягом 39 місяців.

За даними ВООЗ, практика жіночого обрізання поширена в щонайменше трьох десятках країн Африки, Близького Сходу й Азії. Понад 200 мільйонів жінок і дівчат, які нині живуть, зазнали каліцтва.