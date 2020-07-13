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Коронавірус забрав життя понад 3000 медиків по всьому світу

Коронавірус забрав життя понад 3000 медиків по всьому світу
20:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
У світі через ускладнення, викликаних коронавірусом Covid-19, вже померли понад 3 000 медичних працівників, з яких в Україні - 24. Про це повідомляє правозахисна організація Amnesty International.

"Аналіз наявних даних організації показав, що, за підтвердженою інформацією, понад 3 000 медичних працівників померли від ускладнень, викликаних хворобою COVID-19, у всьому світі. Ця цифра, ймовірно, значно занижена", - йдеться у повідомленні.

У новому звіті, опублікованому 13 липня, організація повідомила, що летальні випадки зафіксовані вже у 79 країнах світу.

Найвищий показник смертності від COVID-19 - в РФ. Там, за даними Amnesty International, від коронавірусної хвороби вже померли 545 медичних працівників.

Згідно зі звітом Amnesty International, до країн з найбільшою кількістю померлих від хвороби медичних працівників також належать США (507), Велика Британія (540), Бразилія (351), Мексика (248) Італія (188), Єгипет (111), Іран (91), Еквадор (82) та Іспанія (63).

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 564 тисяч

В Україні, згідно з даними організації, унаслідок пандемії вже померли 23 медичні працівники.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 13 058 349 випадків коронавірусу, зокрема 571 984 летальні, одужало 7 605 053 особи.

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Медики, Смерть, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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