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Середа, 15.07.2020
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На коронавірус у світі захворіли понад 13, 46 мільйона людей

На коронавірус у світі захворіли понад 13, 46 мільйона людей
09:11 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
Від Covid-19 у світі померло близько 578 тисяч 628 осіб, а за добу кількість смертей збільшилась на 5 тисяч 786. Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

Днем раніше цей показник становив 3 тис. 916.

Всього в світі з початку пандемії, за даними університету, налічується 13 млн 323 тис. 530 інфікованих СOVID-19, зростання за минулу добу становило 252 тис. 940 проти 160 тис. 262 днем раніше, вилікувалися понад 7,4 млн людей.

Понад 1 млн заражених з початку пандемії, за інформацією університету, зареєстровано в США і Бразилії.

У Сполучених Штатах виявлено 3 млн 431 тис. 574 хворих (зростання за добу - 68 тис. 518), померли 136 тис. 466 осіб (зростання за добу - 861), вилікувалися понад 1 млн.

У Бразилії кількість інфікованих досягла 1 млн 926 тис. 824 осіб (зростання за добу - 41 тис. 857), померли 74 тис. 133 (зростання за добу - 1,3 тис.), вилікувалися понад 1,3 млн.

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На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія, де за минулу добу кількість хворих зросла з 906 тис. 752 до 936 тис. 181 при 24 тис. 309 летальних випадків і 592 тис. одужалих.

За кількістю померлих на третьому місці Велика Британія, де з початку пандемії жертвами коронавірусу стали 45 тис. 53 осіб, заразилися 292 тис. 931 особа.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, рівень смертності на 1 млн жителів планети склав 74,6. У США на 1 млн населення померли 420 осіб, Бразилії - 349, Індії - 18, Великій Британії - 662.

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Пандемия, Хвороба, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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