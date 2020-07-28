Ураган "Ханна" вдарив по Мексиці: є загиблі й зниклі безвісти

Після того, як тропічний ураган «Ханна» вдарив по Мексиці, жертвами цієї стихії вже стали 4 особи.

Паводки, розливи річок, сильні вітри, щонайменше 4 людини загинули та 4 зникли безвісти, пошкоджені будинки та знищені транспортні засоби – усе це наслідки урагану «Ханна» на півночі Мексики.

2 людини загинули в штаті Тамауліпас, ще 2 – в Коауїлі.

Personal de @CEAT1, @SedumaTam y @conagua_mx, entre otras dependencias, continúan trabajando para desfogar las colonias inundadas en #Reynosa, con apoyo de 8 retroexcavadoras, 6 pipas, 5 camiones, 10 bombas de desagüe y 10 bombas pequeñas para desaguar viviendas. pic.twitter.com/mArerkled2 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) July 27, 2020

Цей ураган, який у неділю ослаб до тропічного шторму, а в понеділок втратив силу й став тропічною депресією, приніс із собою великі зливи та вітри. Через розгул стихії місцева влада евакуювала з постраждалих районів понад 1100 жителів.

Наразі «Ханна» вирує в районі штатів Дуранго та Сакатекас, де теж очікуються потужні зливи.

Як повідомлялося, ураган зруйнував частину «стіни Трампа» на кордоні США з Мексикою. А в американському Техасі через «Ханну» було оголошено режим надзвичайної ситуації.

Ураган «Ханна» - восьмий тропічний циклон і четвертий за рахунком ураган в басейні Атлантичного океану. Найбільш смертоносний циклон цього сезону в США.