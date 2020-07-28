Скачать
Вівторок, 28.07.2020
В Україні зафіксовано 919 нових випадків COVID-19
В Україні зафіксовано 919 нових випадків COVID-19
Президент Зеленський і прем'єр Шмигаль привітали українців із Днем Хрещення Київської Русі-України
Президент Зеленський і прем'єр Шмигаль привітали українців із Днем Хрещення Київської Русі-України
Бій Ломаченко – Лопес пройде 3 жовтня в Лас-Вегасі
Бій Ломаченко – Лопес пройде 3 жовтня в Лас-Вегасі
День хрещення Русі: історія і значення свята
День хрещення Русі: історія і значення свята

Ураган "Ханна" вдарив по Мексиці: є загиблі й зниклі безвісти

Ураган "Ханна" вдарив по Мексиці: є загиблі й зниклі безвісти
11:10 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Після того, як тропічний ураган «Ханна» вдарив по Мексиці, жертвами цієї стихії вже стали 4 особи.

Паводки, розливи річок, сильні вітри, щонайменше 4 людини загинули та 4 зникли безвісти, пошкоджені будинки та знищені транспортні засоби – усе це наслідки урагану «Ханна» на півночі Мексики.

2 людини загинули в штаті Тамауліпас, ще 2 – в Коауїлі.

Цей ураган, який у неділю ослаб до тропічного шторму, а в понеділок втратив силу й став тропічною депресією, приніс із собою великі зливи та вітри. Через розгул стихії місцева влада евакуювала з постраждалих районів понад 1100 жителів.

Наразі «Ханна» вирує в районі штатів Дуранго та Сакатекас, де теж очікуються потужні зливи.

Як повідомлялося,  ураган зруйнував частину «стіни Трампа» на кордоні США з Мексикою. А в американському Техасі через «Ханну» було оголошено режим надзвичайної ситуації.

Ураган «Ханна» - восьмий тропічний циклон і четвертий за рахунком ураган в басейні Атлантичного океану. Найбільш смертоносний циклон цього сезону в США.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Мексика, Ураган "Ханна".

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Катя Осадча вразила довжиною своїх ніг
02 Ураган "Ханна" повалив стіну між США і Мексикою
03 Тіна Кароль святкує 15-річчя на сцені
04 Ryanair: спад в авіаперевезеннях триватиме три роки
05 У Луцьку безкоштовно тестуватимуть на гепатит та ВІЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США починають найбільші випробування вакцини від коронавірусу
США починають найбільші випробування вакцини від коронавірусу
Частина Києва залишилась без світла
Частина Києва залишилась без світла
Ураган &quot;Ханна&quot; вдарив по Мексиці: є загиблі й зниклі безвісти
Ураган "Ханна" вдарив по Мексиці: є загиблі й зниклі безвісти
28 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
28 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся