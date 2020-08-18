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Вівторок, 18.08.2020
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Катар і Туреччина побудують базу ВМС в Лівії

Катар і Туреччина побудують базу ВМС в Лівії
Оновлено 12:12 Сьогодні Телеграф УНН
Туреччина, Катар і визнаний ООН Уряд національної злагоди Лівії уклали договір про створення бази турецьких ВМС в лівійському місті Місрата.

Відповідно до домовленості, в Місраті створюється тристоронній військовий координаційний центр, передає телеканал Al Arabiya.

"Крім того, сторони домовилися про відправку катарських військових радників до Лівії для навчання лівійських військових, а також про надання Лівії місць в турецьких і катарських військових училищах", - зазначає телеканал.

Метою угоди є "підвищення боєздатності військових підрозділів, що підкоряються ПНС".

Раніше в понеділок лівійську столицю Тріполі відвідали міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар і заступник прем'єр-міністра, державний міністр оборони Катару Халід бен Мухаммед аль-Аттийя. Вони зустрілися з главою ПНР Фаїз Сарраджем. У ПНР з нагоди їхнього візиту відзначили, що влада в Тріполі виступають за "політичний діалог, який є єдиним рішенням лівійського кризи, і необхідно підтримувати цей курс, що сприяє зміцненню стабільності в країні".

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Як відомо, громадянська війна в Лівії почалася після повалення диктатора Муаммара Каддафі. Зараз в країні фактичне двовладдя.

Східне уряд підтримується Лівійської національної армією (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром, також на його стороні воюють російські найманці з російської ПВК "Вагнер".

Західне Уряд національної згоди (ПНС) офіційно визнано ООН і активно підтримується Туреччиною.

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Катар, Ливия, Туреччина.

Автор:

Телеграф
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