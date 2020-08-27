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Єгипет знову відкриває піраміди для туристів

Єгипет знову відкриває піраміди для туристів
Оновлено 15:33 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Влада Єгипту дозволила відвідувати культурні пам'ятки з 1 вересня.

Про це повідомляє місцеве видання Сairoscene.

Так, на першому етапі зняття обмежень об'єкти показу будуть працювати з максимальним завантаженням в 50%. Передбачається, що Каїрський музей зможе обслуговувати не більше 200 відвідувачів на годину, інші музеї - не більше сотні, а піраміди - не більше 15.

Також встановили і нові правила обслуговування туристичних груп. Так, кількість екскурсантів не повинно перевищувати 25 осіб, гіди зобов'язані носити маску і по можливості використовувати в роботі аудіосистему для забезпечення соціальної дистанції між туристами.

Крім того, влада Єгипту оголосили про зниження до 31 жовтня вартість квитків на відвідування об'єктів Верхнього Єгипту на 50 відсотків. Очікується, що це буде стимулювати швидке відновлення туризму в Луксор і Асуан.

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Як повідомлялося, з 1 вересня від туристів, які подорожують до Єгипту, будуть вимагати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Єгипет зараз знаходиться в списку країн "зеленої зони", що дає можливість не проходити двотижневу самоізоляцію після прибуття в Україну.

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Все по темі:

Карантин, Єгипет, Коронавірус, Піраміди.

Автор:

Телеграф
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