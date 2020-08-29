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Спалах сибірської виразки: в Зімбабве знайшли 11 мертвих слонів

Спалах сибірської виразки: в Зімбабве знайшли 11 мертвих слонів
Оновлено 22:46 Сб, 29 Серпень 2020 Телеграф Сіньхуа Фото: Twitter
Одинадцять слонів були знайдені мертвими в лісі Пандамасуе в західній частині Зімбабве в п'ятницю, повідомило в суботу Управління національних парків і дикої природи Зімбабве (Zimparks).

Представник Zimparks Тінаше Фараво повідомив, що влада проводить розслідування для визначення причини смерті слонів в лісі, розташованому між Хванг і водоспадом Вікторія.

"Слони були знайдені мертвими в лісі Пандамасуе. В Zimparks підозрюють сибірську виразку. Ветеринари вже прибули на місце. Ми чекаємо результатів з лабораторії", - сказав Фараво.

Сусідня Ботсвана недавно втратила сотні слонів при загадкових обставинах.

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У минулому році щонайменше 200 слонів загинули в найбільшому заповіднику Зімбабве, національному парку Хванг, через посуху.

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Все по темі:

Зимбабве, Слони, Сибірська язва.

Автор:

Телеграф
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