Спалах сибірської виразки: в Зімбабве знайшли 11 мертвих слонів

Представник Zimparks Тінаше Фараво повідомив, що влада проводить розслідування для визначення причини смерті слонів в лісі, розташованому між Хванг і водоспадом Вікторія.
"Слони були знайдені мертвими в лісі Пандамасуе. В Zimparks підозрюють сибірську виразку. Ветеринари вже прибули на місце. Ми чекаємо результатів з лабораторії", - сказав Фараво.
Сусідня Ботсвана недавно втратила сотні слонів при загадкових обставинах.
У минулому році щонайменше 200 слонів загинули в найбільшому заповіднику Зімбабве, національному парку Хванг, через посуху.