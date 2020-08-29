Спалах сибірської виразки: в Зімбабве знайшли 11 мертвих слонів

Одинадцять слонів були знайдені мертвими в лісі Пандамасуе в західній частині Зімбабве в п'ятницю, повідомило в суботу Управління національних парків і дикої природи Зімбабве (Zimparks).

Представник Zimparks Тінаше Фараво повідомив, що влада проводить розслідування для визначення причини смерті слонів в лісі, розташованому між Хванг і водоспадом Вікторія.

"Слони були знайдені мертвими в лісі Пандамасуе. В Zimparks підозрюють сибірську виразку. Ветеринари вже прибули на місце. Ми чекаємо результатів з лабораторії", - сказав Фараво.

Сусідня Ботсвана недавно втратила сотні слонів при загадкових обставинах.

У минулому році щонайменше 200 слонів загинули в найбільшому заповіднику Зімбабве, національному парку Хванг, через посуху.