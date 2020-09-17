У Канаді затримали водія, який збив дев'ятьох людей

38-річний водій в канадському Монреалі збив людину і втік з місця злочину. А потім збив ще вісьмох.

Про це повідомляє канадський телеканал CTV.

За інформацією міської поліції, спочатку автомобіліст наїхав на одного пішохода. Після цього водій зник з місця події і на іншій вулиці збив одразу вісім чоловік.

Всі постраждалі доставлені в лікарню, серед них трирічна дитина. Поліція повідомила, що загрози для їхнього життя немає.

Чоловік, що сидів за кермом машини чоловік заарештований, поліція опитує свідків і шукає можливі відеозапису інциденту. Слідчі також вивчають автомобіль, щоб встановити, чи не стали причиною аварії механічні поломки.

Офіційний представник поліції Монреаля Мануель Кутюр уточнив, що необхідно з'ясувати, в якому стані був водій, і чи усвідомлював він, що відбувається, коли керував машиною. За словами правоохоронця, поки не можна стверджувати, що чоловік був п'яний або знаходився під впливами наркотиків.