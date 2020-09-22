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В Ботсвані знайшли причину таємничої загибелі сотень слонів

В Ботсвані знайшли причину таємничої загибелі сотень слонів
07:30 Сьогодні Телеграф The Guardian Фото: Twitter
Вчені кажуть, що встановили причину таємничої загибелі сотень слонів в Ботсвані на початку 2020 року.

Таємнича смерть 350 слонів в дельті Окаванго в період з травня по червень сталася внаслідок отруєння токсинами, що виробляються ціанобактеріями. У зв'язку з цим місцеві чиновники в наступний сезон дощів почнуть проводити перевірки водойм.

"Наші останні тести показали, що ціанобактеріальние нейротоксини є причиною смерті. Це бактерії, виявлені у воді. Однак у нас є ще багато питань, на які потрібно відповісти, наприклад, чому тільки слони і чому тільки ця територія. У нас є ряд гіпотез, які ми досліджуємо ", - заявив на прес-конференції в понеділок Ммаді Рубен, головний ветеринарний лікар Департаменту дикої природи і національних парків Ботсвани.

70% слонів загинули біля водойм, в яких спостерігалося цвітіння водоростей, що містять в собі мікроскопічні організми, звані ціанобактеріями.

Спочатку варіант з токсинами не розглядалося, оскільки інші тварини, за винятком одного коня, не загинули.

Тепер вчені зробили припущення, що слони можуть бути сприйнятливими до токсинів, оскільки багато часу проводять біля водойм, купаючись і випиваючи значна кількість води.

Рубен сказав, що причиною була "комбінація нейротоксинів", але відмовився повідомити подробиці, як і відмовився повідомити, в яких установах проводилися тести.

З травня по липень в Ботсвані було виявлено 330 мертвих слонів.

Зміна клімату збільшує як інтенсивність, так і суворість шкідливого цвітіння водоростей, що підвищує ймовірність повторення цієї ситуації в майбутньому.

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По інший бік кордону в Зімбабве в серпні між національним парком Хванг і водоспадом Вікторія було виявлено понад 20 мертвих слонів, що викликало побоювання, що ці два інциденти можуть бути пов'язані.

Влада Зімбабве в даний час вважають, що причиною загибелі слонів стала бактеріальна інфекція.

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Африка, Ботсвана, Слони.

Автор:

Телеграф
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