Пасажири не поділили місце для багажу і влаштували масову бійку в літаку (відео)

У Стамбулі на борту літака авіакомпанії Tunisair сталася бійка пасажирів. Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався на борту 10 квітня: один з пасажирів схопив жінку за волосся і вдарив її кулаком по обличчю, після чого почалася масова бійка.

Відомо, що повітряне судно повинно було вилетіти зі Стамбула в Туніс, проте через розбірки пасажирів виліт затримали на п'ять годин. На кадрах видно, як дві жінки штовхають і б'ють один одного, а бортпровідник намагається штовхнути пасажира-чоловіка в проході літака. У той час, як жінка в білому повернута спиною, пасажир-чоловік, якого відштовхнули раніше, робить перерву і хапає її за волосся, перш ніж ударити її кулаком. Далі в бійку втручаються і бортпровідник, і інші пасажири.

Зараз даний інцидент розслідує поліція. За попередньою інформацією, сварка виникла через місця для багажу. Щоб заспокоїти розгніваний натовп, довелося залучити службу безпеки. У компанії ж кажуть, що через те, що сталося, вони зазнали фінансових втрат.

Нагадаємо, 12 квітня в московському аеропорту Внуково відбулася бійка нащадків відомих в РФ політиків - синів екс-глави Північної Осетії В'ячеслава Бітарова і лідера ЛДПР Володимира Жириновського.