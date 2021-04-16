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П'ятниця, 16.04.2021
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Пасажири не поділили місце для багажу і влаштували масову бійку в літаку (відео)

Пасажири не поділили місце для багажу і влаштували масову бійку в літаку (відео)
02:20 Сьогодні Телеграф

У Стамбулі на борту літака авіакомпанії Tunisair сталася бійка пасажирів. Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався на борту 10 квітня: один з пасажирів схопив жінку за волосся і вдарив її кулаком по обличчю, після чого почалася масова бійка.

Відомо, що повітряне судно повинно було вилетіти зі Стамбула в Туніс, проте через розбірки пасажирів виліт затримали на п'ять годин. На кадрах видно, як дві жінки штовхають і б'ють один одного, а бортпровідник намагається штовхнути пасажира-чоловіка в проході літака. У той час, як жінка в білому повернута спиною, пасажир-чоловік, якого відштовхнули раніше, робить перерву і хапає її за волосся, перш ніж ударити її кулаком. Далі в бійку втручаються і бортпровідник, і інші пасажири.

Зараз даний інцидент розслідує поліція. За попередньою інформацією, сварка виникла через місця для багажу. Щоб заспокоїти розгніваний натовп, довелося залучити службу безпеки. У компанії ж кажуть, що через те, що сталося, вони зазнали фінансових втрат.

Нагадаємо, 12 квітня в московському аеропорту Внуково відбулася бійка нащадків відомих в РФ політиків - синів екс-глави Північної Осетії В'ячеслава Бітарова і лідера ЛДПР Володимира Жириновського.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Тунис, Стамбул, Бійка.
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