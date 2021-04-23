У Дубаї заарештували жебрака, який просив милостиню в WhatsApp

В ОАЕ заарештували араба, який просив милостиню в в месенджері WhatsApp. Про незвичайного жебрака повідомила в "Твіттері" поліція Дубая.

Так, місцеві копи закликали народ ігнорувати кібер-жебраків, які використовують соціальні мережі, а також попередила про діяльність професійних банд, що вербують людей з інших країн в якості "жебраків" для прохання милостині.

Штраф за даний вид шахрайства загрожує чималий: до 100 тисяч дирхамів, що в гривневому еквіваленті - приблизно 763,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, стало відомо про те, що російський IT-підприємець Олексій Концов, якого затримали після скандальної голої фотосесії в Дубаї, вважаючи організатором зйомки, повертається в РФ. Про долю чоловіка після затримання розповіли його друзі.