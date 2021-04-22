Ню-фотосессия украинок в ОАЭ: появились данные о судьбе организатора мероприятия

Стало известно о том, что российский IT-предприниматель Алексей Концов, которого задержали после скандальной голой фотосессии в Дубае, считая организатором съемки, возвращается в РФ. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на друзей бизнесмена.

Рейс из Дубая с Концовым на борту должен приземлиться сегодня вечером в Москве. В российском генконсульстве в ОАЭ говорят, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии уже сняли, в связи с чем его и теперь депортируют на родину.

Как сообщалось, 3 апреля в Дубае были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая.

Сообщается, что среди арестованных было 11 украинок и восемь россиянок. Хотя в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что в числе обнаженных моделей девушек из России не было.

Также, в СМИ уже появилась информация о первых именах задержанных украинок.

6 апреля СМИ сообщили, что возможным организатором фотосъемки в стиле "ню" был киевлянин Виталий Гречин, а фотографом - россиянин Александр Тен.