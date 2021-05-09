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Ліпили ногу, а вийшло що вийшло: на Кіпрі хочуть встановити статую селянина з "гігантським пенісом"

Ліпили ногу, а вийшло що вийшло: на Кіпрі хочуть встановити статую селянина з "гігантським пенісом"
00:28 Сьогодні Телеграф фото: Сyprus Mail

На Кіпрі встановлять 40-метрову статую "Шляхетний селянин". Вона буде підніматися над вершиною гори з видом на місто Кіренія.

Про це повідомляє "Сyprus Mail".

Статуя представляє собою втомленого селянина, що сидить навпочіпки. Вона викликала великий суспільний резонанс, оскільки з певного ракурсу здається, що він демонструє всім свій статевий орган. Хоча насправді це коліно.

"О боже, спочатку я був схвильований 40-метровою "селянською" статуєю, яку планували побудувати на Кіпрі ... але потім ми все це побачили ..." - пишуть в мережі, публікуючи фото статуї з "пристойного" ракурсу.

Як повідомляв "Телеграф", в Бразилії побудують ще одну статую Ісуса Христа, яка буде на п'ять метрів вище всім відомої статуї Христу-Спасителю в Ріо-де-Жанейро. Вона з'явиться в бразильському місті Енкантадо.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 43

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Кипр, Фото, статуї.
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