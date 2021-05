Ліпили ногу, а вийшло що вийшло: на Кіпрі хочуть встановити статую селянина з "гігантським пенісом"

На Кіпрі встановлять 40-метрову статую "Шляхетний селянин". Вона буде підніматися над вершиною гори з видом на місто Кіренія.

Про це повідомляє "Сyprus Mail".

Статуя представляє собою втомленого селянина, що сидить навпочіпки. Вона викликала великий суспільний резонанс, оскільки з певного ракурсу здається, що він демонструє всім свій статевий орган. Хоча насправді це коліно.

"О боже, спочатку я був схвильований 40-метровою "селянською" статуєю, яку планували побудувати на Кіпрі ... але потім ми все це побачили ..." - пишуть в мережі, публікуючи фото статуї з "пристойного" ракурсу.

Oh God, at first I was excited about the 40m "peasant" statue planned to be built in Cyprus... but then we all saw it... pic.twitter.com/KWCsUUv3v1