Вірменія загрожує загостренням: в Карабасі відбувся новий інцидент

Сьогодні, 20 травня, в прикордонній частині Вірменії стався новий інцидент за участю азербайджанських військовослужбовців, які перетнули територію сусідньої держави.

Про це йдеться на офіційному сайті вірменської армії.

Повідомляється, що близько 15:00 азербайджанці відкрили вогонь: зробили кілька десятків пострілів, імовірно, в повітря. Слідом за цією атакою вірменські підрозділи також відкрили попереджувальний вогонь.

Втім, виявилося, що азербайджанці відкрили вогонь випадково, після чого навіть передзвонили вірменському командиру по телефону і вибачилися. Але в армії Вірменії кажуть, що якщо подібне повториться, то вони розцінять це як навмисну спробу перейти до конфронтації і не сидітимуть склавши зброю.

Після недавньої ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі, незважаючи на раніше підписане тристороннє перемир'я, ситуація продовжує загострюватися - Вірменія вже перекрила в'їзди, а Азербайджан підняв авіацію в повітря.