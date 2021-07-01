Акула випригнула з води і відкусила п'ятку чоловіку на параплані: момент ЧП зняли на відео

У Йорданії акула вистрибнула з Червоного моря і відкусила частину ноги парапланеристу. Страхітливий момент нападу на мілководді в Акабскій затоці випадково потрапив на камери очевидців.

Відео опублікувало видання The Scottish Sun.

Повідомляється, що жертвою нападу став 37-річний житель Йорданії, який разом з приятелем катався на параплані. На жаль, чоловіки дуже близько спустилися до води: на відео видно, як акула різко вистрибує з води і кусає йорданця за ногу.

В результаті, чоловіка відвезли в місцеву клініку. Акула відкусила йому п'яту, в результаті чого у потерпілого діагностували множинні переломи правої ноги, пошкодження декількох сухожиль і м'язів.

Повідомляється, що життю парапланериста нічого не загрожує, проте в майбутньому йому можуть знадобитися інші операції на нозі. Крім того, в Акабі розслідують цей випадок, адже акули зазвичай не зустрічаються на мілководді біля йорданського узбережжя.

Нагадаємо, недалеко від Марса-Алам біля рифу "Дві тисячі каменів" на 42-річну туристку з Німеччини під час занять дайвінгом напала океанічна білопіра акула.