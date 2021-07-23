Так боялися коронавируса, що більше року жили і справляли потреби в наметі: в Індії врятували матір з двома дочками

Поліція Індії врятувала сім'ю, яка майже 15 місяців ховалася в наметі через побоювання заразитися коронавірусом. Родина загинула б, якби продовжила ізоляцію ще два-три дні. Про це повідомляє Sky News.

Мати і двоє дітей замкнулися в наметі після того, як один з їхніх сусідів помер від COVID-19.

"50-річну Рутхамму, 32-річну Кантхамані і 30-річну Рані знайшли близькими до смерті і в дуже жалюгідному стані. Їх волосся відросло, вони довго не приймали душ", - розповів голови індійського села на узбережжі Бенґальської затоки Чоппала Гурунатх.

Про ситуацію місцевій владі стало відомо, коли волонтер навідався до родини, щоб повідомити про земельну ділянку, яку їм виділила держава.

"Коли він позвав їх, вони відмовили вийти, сказавши, що помруть, якщо вийдуть. Тоді він викликав нас і поліцію", - згадує голова села.

Сім'я не просто жила в маленькому наметі, але й справляла там природні потреби зовсім не виходячи назовні. Лікарі кажуть, родина загинула б, якби продовжила ізоляцію ще два-три дні. Зараз усі троє проходить лікування у госпіталі.

Варто зауважити, що Індія знаходиться на другому місці після США за кількістю загиблих від коронавірусу: 418 987 загиблих та 31,26 мільйона випадків інфікування. При цьому більшість експертів вважають, що офіційна кількість жертв в Індії у 10 разів занижена.

Як повідомляв "Телеграф", в Індії, де бушує коронавірус мутації "Дельта", спалахнув пташиний грип. Вперше в країні зафіксували смерть від даного захворювання: помер 11-річний хлопчик.