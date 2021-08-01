Не пожежею єдиною: на територію Туреччини впав метеорит і потрапив на відео

Метеорит пролетів в Туреччині в районі Ізміра. Падіння об'єкта зняли на відео місцеві жителі. На тлі триваючих пожеж, частина населення вважає це поганим знаком.

Про падіння небесного тіла повідомляє Anadolu.

Падіння метеорита сталося в 1:54 за місцевим часом (відповідає київському). Місцеві жителі повідомляють, що чули вибух. Влада держави не коментує подію.

Директор обсерваторії Егейського університету доктор Хасан Алі Дал зазначив, що метеорит швидше за все не впав на землю, а вибухнув в повітрі. Він повідомив, що нічний об'єкт - частина метеоритного потоку Персеїд, який побачити в небі можна з 24 липня по 24 серпня.

Пік метеоритного "дощу" запланований на 13-14 серпня. В атмосферу Землі буде потрапляти близько 60 метеоритів на годину.

Персеїди - найближчий за часом метеоритний потік, який зможуть спостерігати й жителі України. "Телеграф" підготував список астрономічних явищ, які будуть видні з Землі.