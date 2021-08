Шість суден при загадкових обставинах втратили керування біля узбережжя ОАЕ: що відомо

Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів у вівторок, 3 серпня, щонайменше шість суден повідомили про втрату контролю над своїм рульовим управлінням при незрозумілих обставинах. Британська влада заявила про "потенційне захоплення".

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними MarineTraffic.com, приблизно в один і той же час кілька суден у Оманській затоці за допомогою трекерів заявили, що вони "не перебувають під командуванням", що означає повну втрату над управлінням судном. Йдеться про нафтоналивні танкери Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja і Abyss.

За інформацією джерел Reuters, управління також втратив танкер Asphalt Princess, який плив під панамським прапором. Британські ВМС не виключають, що судно могли захопити сили, підтримувані Іраном.

Як повідомляє BBC, танкер Asphalt Princess після втрати управління був захоплений озброєними людьми і йому наказали відправитися в Іран. Інформацію про це підтвердила також морська розвідка Lloyds List.

