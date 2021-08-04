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Шість суден при загадкових обставинах втратили керування біля узбережжя ОАЕ: що відомо

Шість суден при загадкових обставинах втратили керування біля узбережжя ОАЕ: що відомо
Оновлено 08:54 Сьогодні Телеграф

Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів у вівторок, 3 серпня, щонайменше шість суден повідомили про втрату контролю над своїм рульовим управлінням при незрозумілих обставинах. Британська влада заявила про "потенційне захоплення".

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними MarineTraffic.com, приблизно в один і той же час кілька суден у Оманській затоці за допомогою трекерів заявили, що вони "не перебувають під командуванням", що означає повну втрату над управлінням судном. Йдеться про нафтоналивні танкери Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja і Abyss.

За інформацією джерел Reuters, управління також втратив танкер Asphalt Princess, який плив під панамським прапором. Британські ВМС не виключають, що судно могли захопити сили, підтримувані Іраном.

Як повідомляє BBC, танкер Asphalt Princess після втрати управління був захоплений озброєними людьми і йому наказали відправитися в Іран. Інформацію про це підтвердила також морська розвідка Lloyds List.

США, Великобританія і Ізраїль в нападі на танкер звинуватили Іран, проте влада країни категорично це заперечує.

Відзначається, що інцидент стався менш ніж через тиждень після того, як біля берегів Оману була здійснена атака на британське торгове судно Mercer Street. Судно атакував безпілотник, в результаті чого загинули два охоронці - один британець, а інший румун. Лондон звинуватив Тегеран у захопленні за допомогою дронів, проте там все категорично заперечують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Техасі "злетів на повітря" танкер-заправник: момент вражаючого вибуху зняли на відео

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Перегляди: 51

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ОАЭ, Иран, Оманский залив, захоплення танкерів.
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