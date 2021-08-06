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У Таїланді ввели штрафи за використання сонцезахисного крему: що сталося

У Таїланді ввели штрафи за використання сонцезахисного крему: що сталося
01:37 Сьогодні Телеграф

У Таїланді влада заборонила використання сонцезахисних засобів, що містять шкідливі для коралів компоненти. За порушення заборони загрожує штраф у розмірі 100 тисяч тайських батів (81 тисяча гривень).

Про це вранці в четвер, 5 серпня, повідомляє Bangkok Post.

Так, мова йде про заборону сонцезахисних засобів, що містять такі компоненти - оксибензон (бензофенон-3, BP-3), октіноксат, 4-метілбензілід камфора (4 MBC) і бутилпарабен.

Заборону ввели через їх негативний вплив на корали. Дослідження показали, що ці речовини у сонцезахисних засобах впливають на репродуктивну систему коралів і знебарвлюють їх.

Тепер у відвідувачів обладнаних морських парків на вході всі заборонені засоби забиратимуть і видаватимуть лише при виході.

Влада Таїланду радять відпочивальникам використовувати сонцезахисні засоби на основі оксиду цинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США під заборону потрапили потужні ПК і ноутбуки, на черзі монітори.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

Штраф, Тайиланд, Заборона, сонцезахисний крем.
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