Поломка Тауерського мосту у Лондоні скувала місто: мережа вибухнула жартами (фото, відео)

У Лондоні через технічну несправність зламався Тауерський міст - після проходу великого корабля він залишився розведеним. Столицю Великобританії скували сильні затори, проте місцевих жителів ця ситуація навіть повеселила.

Про поломку розвідного мосту вранці у вівторок, 10 серпня, повідомляє BBC.

Зазначається, що міст застряг у піднятому положенні у зв'язку з технічною несправністю. Внаслідок поломки місто скували величезні пробки, а пішоходам довелося шукати обхідні шляхи для проходу на інший берег.

У поліції Лондона закликають місцевих жителів і гостей британської столиці уникати поїздок у цей район.

Однак, користувачі мережі після поломки моста зовсім не сумують, а жартують над ситуацією. А дехто вважає, що побачити поломку Тауерського мосту - прекрасно.

Going to see Tower Bridge on a day when it’s malfunctioned is just sublime. #towerbridge pic.twitter.com/ytAjg3Gy0x — Debbie (@dibbiedibbie) August 9, 2021

Деякі користувачі Twitter порадили міст "вимкнути і включити", щоб він запрацював. А ще частині ця поломка розвідного мосту нагадала гру в пінбол.

Somebody turn it off and back on again! #TowerBridge pic.twitter.com/GvqHdlgXbA — Joe Easton (@marketsjoe) August 9, 2021

As a technical fault leaves Tower Bridge stuck open, I'm reminded of the time it was stuck in pinball mode until someone got the high score. #towerbridge pic.twitter.com/mI8roWl2s8 — HappyToast ★ (@IamHappyToast) August 9, 2021

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Великобританії люди намагаються врятувати альпаку, засуджену до смертної кари.