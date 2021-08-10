Операция "спасти Джеронимо": десятки тысяч британцев объединились из-за смертного приговора альпаке (видео)

В Великобритании люди пытаются спасти альпаку, приговоренную к смертной казне в конце июля 2021 года из-за того, что она больна туберкулезом крупного рогатого скота и может передавать инфекцию другим животным.

Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает "BBC".

Владелеца 8-летнего Джеронимо не согласилась с решением суда и с 2017 года обжаловала его. Более 90 тыс. человек подписали петицию о спасении альпаки.

Министр по окружающей среде Джордж Юстис также выступил в защиту животного.

Болезнь у Джеронимо обнаружили четыре года назад. Известно, что туберкулез очень заразен среди рогатого скота, поэтому по законам Соединенного Королевства альпаку должны усыпить.

Чтобы помочь животному, неравнодушные британцы собрали петицию и отправили около 20 тыс. фунтов стерлингов на его спасение.

Несмотря на это, в конце прошлой недели суд высшей инстанции таки подтвердил смертный приговор.

Как сообщает СМИ, специальные службы за месяц должны выполнить указание суда.

Владелица альпаки категорично против усыпления Джеронимо, а защитники животных планируют устроить на этой неделе протесты в правительственном квартале.

Ранее "Телеграф" показывал видео, как кот храбро противостоит медведю в лесу, якобы защищая хозяев от нападения.

Напоминаем, что в начале августа на Львовщине в семьи, нашедшей в лесу косулю, забрали животное в охотничье хозяйство после того, как зверек начал нападать на людей.